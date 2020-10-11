الكعبي يؤكد على اهمية توخي الدقة في دراسة المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية

2020/10/11 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، الى الاسراع في حسم النقاط الخلافية و اجراء التعديلات الدستورية، مشددا على اهمية توخي الدقة في دراسة المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية.وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ترأس اليوم الأحد ، …

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