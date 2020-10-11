2020/10/11 | 18:04 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [السليمانية_اين]اكد مطار السليمانية الدولي، الاحد، ان استئناف الرحلات الجوية بين العراق وايران لايشمل المطار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية يوضح: استئناف الرحلات الى طهران لا يشملنا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية يوضح: استئناف الرحلات الى طهران لا يشملنا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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