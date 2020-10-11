مطار السليمانية يوضح: استئناف الرحلات الى طهران لا يشملنا

2020/10/11 | 18:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية_اين]اكد مطار السليمانية الدولي، الاحد، ان استئناف الرحلات الجوية بين العراق وايران لايشمل المطار.

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