"اجتزت الاختبار بنجاح".. ترامب: لم أعد مصابا بفيروس كورونا

2020/10/11 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه لم "يعد مصابا بفيروس كورونا المستجد"، ولا يتناول أي دواء في الوقت الحالي.

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