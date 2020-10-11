2020/10/11 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “تم تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 3827 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء”.وأضافت الوزارة أنه “تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل انخفاض كبير في مستوى الاصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل انخفاض كبير في مستوى الاصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).