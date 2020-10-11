الجمهور يحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب الـ59.. ودينا الشربيني توجه له رسالة رومانسية

2020/10/11 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يحتفل جمهور الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59 ، اليوم الموافق 11 من شهر أكتوبر ، وتصدر هاشتاج يحمل إسمه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.وجاءت رسائل التهنئة للهضبة كالتالى:” كل عام وأنت بخير يا احلى ميزان في الكوكب الأرضي ، إنت غير الناس ، أيوا مفيش منك تخيل مهما هقول عنك […]

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