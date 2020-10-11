قضية ’انتحار’ مدير شركة دايو : إطلاق سراح أحد الموظفين عقب شكوك بتورطه بالحادثة

2020/10/11 | 18:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في الشركة العامة للموانئ العراقية، الأحد، بإطلاق سراح أحد الموظفين الكوريين، بعد شبهات حامت بشأن تورطه بحادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية. وذكر المصدر لـ "ناس" (11 تشرين الأول 2020)، إنه "تم اطلاق سراح أحد الموظفين الكوريين، الذي كان مشتبهاً به، في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية".

وأضاف أن "بعض الجهات تداولت أخباراً غير دقيقة مستندين على تحليل بعض الناشطين في التواصل الاجتماعي غير مستندين على الأدلة على عكس الأدلة الجنائية التي أثبتت صحة وقوع الحادثة بعد الكشف الموقعي، ومتابعة كاميرات المراقبة، وإفادة الشهود حيث أثبتت تلك الدلائل أنه كان منتحراً بغير فعل فاعل".

وأشار إلى أن "الجهات القضائية والأمنية أعلنت، امس، أن الحادثة كانت انتحاراً ولم تكن بفعل فاعل، وعليه أصبح احتجاز الموظف الكوري غير مبرر".

وأشار محام عراقي يعمل مع شركة "دايو" الكورية، إلى "شبهة جنائية" في ملابسات قضية مدير الشركة في البصرة والذي عثر عليه "مشنوقاً" داخل مقر الشركة.

وقال المحامي عدنان الصرايفي في تصريحات لراديو "المربد" تابعها "ناس"، (11 تشرين الأول 2020)، إن "التحقيقات الابتدائية التي قام بها قاضي تحقيق الفاو أثبتت وجود شبهة جنائية في الواقع".

وأضاف، "أثناء تدوين الإفادة مع الموظفين الكورين أثار أحد الموظفين الشك والريبة من خلال وجود الجروح على كلتا يديه وظهره، مع تناقض في الإفادة التي أدلى بها".

وبيّن المحامي، أن التحريات الأولية، أظهرت أيضا، وجود "آثار على يد المجني عليه"، مشيراً إلى أن "الطبيب الشرعي أكد أن الجروح الموجودة على يد المتهم حديثة".

ولفت الصرايفي، إلى أن "الصالة الرياضية التي عثر فيها على جثة المجني عليه مخصصة فقط للعاملين الكوريين الجنوبيين، وحسب التحقيقات الأولية، لوحظ أنه لم يكن يرتدي ملابس رياضية"، مشيراً إلى أن "المثار حاليا هو أنه (المجني عليه)، تم قتله في مكان، ونقله إلى المكان ثان".

ولم يستبعد المحامي، أن صلة أطراف خارجية بالحادثة، مؤكداً أن "القضية أحيلت إلى قاضي محكمة الإرهاب في البصرة"، كما أوضح أن "العراق هو من سيبت بالقضية في حال ثبوت التهم ضد العامل الكوري".

و قالت وزارة الداخلية، السبت، إن المعلومات الاولية في حادثة وفاة مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع الفاو، أشارت إلى أن الاخير كان منتحرا.

وأضاف الناطق باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (10 تشرين الأول 2020)، أنه "وبعد فحص الأدلة والكاميرات وسماع شهادات الشهود وجميعهم من الجنسيات الأجنبية وليس فيهم أي عراقي، اتضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحراً"، لافتاً الى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل".

واشار المحنا، إلى أن "مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية" مشيراً إلى أن "وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، إرسال لجنة إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام، في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة"، مبيناً أن "هذه اللجنة ستتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو بمحافظة البصرة".

وأكد أن "هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".

وعلقت السفارة الكورية في العاصمة بغداد، على حادثة "انتحار" مدير شركة دايو العاملة في البصرة.





وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 تشرين الاول 2020): "الموقف الرسمي لسفارة جمهورية كوريا بخصوص وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات.. لقد علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وتتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة".

وأضافت، " لقد أبلغت السفارة بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات، لذلك ترجو السفارة من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات والاخبار غير الحقيقية كما ترجو السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".

ولفتت إلى أن "وزارة النقل العراقية أكدت في تصريحها اليوم الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح مشروع ميناء الفاو الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب".

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