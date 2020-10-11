الموقف الوبائي لكورونا في الاردن : 10 وفيات و 928 إصابة جديدة و 56 حالة شفاء

2020/10/11 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – سُجلت في الأردن، الأحد، 10 وفيات، و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 24926، بحسب ما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: 614 إصابة في عمّان، بينما سجلت البلقاء 89 إصابة، وفي إربد 71 إصابة، وعدد مماثل […]

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