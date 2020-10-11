2020/10/11 | 18:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2206 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن 62 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الأحد، أنها رصدت 3827 حالة تماثل للشفاء جديدة.وبينت الوزارة، أن العدد الإجمالي لحالات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 2206 إصابات جديدة بكورونا.. ونسبة الشفاء تصل لـ83.6%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 2206 إصابات جديدة بكورونا.. ونسبة الشفاء تصل لـ83.6%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).