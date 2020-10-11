رئيس الحكومة العراقية يبحث سبل معالجة مشكلة البطالة بطرق واقعية

2020/10/11 | 18:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بعدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث سبل معالجة مشكلة البطالة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة.وأكد مصطفى الكاظمي، خلال الاجتماع، عزم الحكومة على ايجاد حلول ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على …

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