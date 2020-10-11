أول تعليق من الصحة بشأن اضراب الكوادر الطبية والصحية

2020/10/11 | 18:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأحد، بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة كافة الشؤون الادارية والصحية والطبية والفنية في عموم دوائر الصحة والمحافظات، مؤكدا دعمه لجميع الملاكات وسعيه لايجاد الحلول اللازمة لتحقيق مطالبهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (11 تشرين الأول 2020)، ان "التميمي، ترأس اجتماعا موسعا لمناقشة المعوقات التي تواجه سير العمل والمتطلبات الأساسية للملاكات الصحية والطبية والادارية واطباء الاسنان في عموم دوائر الصحة والمحافظات اليوم الموافق 11 تشرين الاول 2020 في مقر الوزارة بحضور الوكيل الاداري، هاني موسى بدر العقابي، ومدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية، سامي شاتي، وعدد من المعنيين في مركز الوزارة".

وأضاف البيان، ان "الوزير استمع إلى عموم المقترحات والمطالب مؤكدا دعمه الدائم لجميع ملاكاتنا بكافة العناوين في عموم المؤسسات الصحية وسعيه الجاد لايجاد الحلول اللازمة لتحقيق هذه المطالب".





وأكد التميمي، أن "وزارة الصحة هي الخيمة والأم التي ترعى وتمثل ابناءها بكافة الاختصاصات في مؤسساتها الصحية في بغداد والمحافظات" وأشار ان باب الوزارة بكافة مسؤوليها مفتوح امام الجميع من المنتسبين للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم واقتراحاتهم التي سعت الوزارة إلى تحقيقها كما تم التطرق للمعوقات التي تواجههم في العمل ونقاط الضعف التي تم تشخيصها بعد الاستماع إلى جمع من الحضور".

ووجه الوزير "بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة كافة الشؤون الادارية والصحية والطبية والفنية في عموم دوائر الصحة والمحافظات ومنها العدالة في تقديم الخدمات من قبل الجميع واشراكهم ضمن التخصص الدقيق لهم مشيدا بدورهم المتميز وبجهود الجيش الابيض وكافة العناوين والتي تقوم بتقديم الخدمات الصحية والادارية ومازالت رغم جائحة كورونا".

واختتم البيان بالقول: "وشكر من جهتهم الحضور الوزير لحسن الاستضافة والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم المسموعة وسعي الوزير لتحقيقها في اقرب وقت ممكن مع الجهات ذات العلاقة معاهدين اياه بنقل توجيهاته ودعمه لكافة الملاكات في مؤسساتهم الصحية واستمرارهم بتقديم افضل الخدمات لابناء بلدنا الحبيب".

وبدأت خمس نقابات طبية وصحية عراقية، الأحد، إضرابا عن العمل في عدة محافظات، مهددة باستمرار "التصعيد" في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها، ومن بينها "إقالة وزير الصحة".

وبحسب صور رصدها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم (11 تشرين الاول 2020)، فقد اضرب عدد من الكوادر الصحية والتمريضية عن الدوام احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بزيادة نسبة مخصصات الخطورة ورفع التسكين عن الرواتب، بسبب مخاطر فيروس كورونا التي يواجهونها وطبيعة عملهم".

وشمل الإضراب المنتسبين لنقابات "ذوي المهن الصحية وأطباء الأسنان ونقابة الإداريين ونقابة الكيميائيين ونقابة الصيادلة"، وسيمتد إلى المستشفيات في جميع المحافظات عدا الأقسام الطبية الحساسة مثل الطوارئ وغسل الكلى والعناية المركزة والانعاش.

وقال نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي، في تصريحات صحفية، إن من بين مطالب المحتجين "إقالة وزير الصحة".

ويطالب المضربون برفع رواتبهم وبدلات الطعام ومساواتهم مع الأطباء المقيمين في المستشفيات، ورفع بعضهم لافتات تندد بـ"التهميش والطبقية".

وشهدت المستشفيات والكوادر الصحية العراقية تزايدا في الضغط عليها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد التي أصبحت الأعلى عربيا وفي المركز 15 عالميا في عدد الإصابات التي تجاوزت 400 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس ونحو 10 آلاف وفاة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، ان بعض مطالب الكوادر الصحية بحاجة الى تشريعات قانونية رغم تبني الوزارة لها، وذلك في تعليق على دعوات النقابات الطبية والصحة من اجل الاضراب عن العمل يوم الاحد.

وقال البدر في تصريح متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي"، إن "وزارة الصحة تبنت كل مطالب الكوادر الصحية لكن بعض المطالب بحاجة الى تشريعات قانونية وتعديل في قانون معين ويحتاج ذلك لمخاطبات رسمية الى الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "الصحة رفعت بكتب رسمية الى جميع الجهات المعنية من اجل تلبية مطالب الكوادر الصحية".

وأشار البدر الى أن "احتمال زيادة الاصابات خلال الايام المقبلة وارد جدا وذلك لزيادة الاصابات بالإنفلونزا الموسمية عند الدخول في فصل الشتاء والمشكلة ان اعراض الإنفلونزا تشابه الى حد بعيد اعراض كورونا"، مشيرا الى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل الى لقاح او علاج للوباء".

من جانبه، أكد رائد جوحي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، ان الأخير شدد على أهمية تلبية ما يمكن من إحتياجات شريحة الملاكات الصحية والطبية رغم الصعوبات والتحديات المالية التى تواجه الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، ان "جوحي، التقى ممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية والكيميائيين، فضلا عن ممثلي الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.

وتسلم مدير المكتب طلبات الوفد واستمع للمشاكل التي يعانون منها ومناشداتهم لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد إهتمام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برعاية الملاكات الصحية والطبية، كما نقل تأكيداته على تلبية ما يمكن من إحتياجات هذه الشريحة المتفانية، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات المالية التى تواجه الحكومة والتي يحب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

وحمل ممثلو النقابات مطالبهم التي تضمنت، تسهيل مباشرة الفئات الصحية والطبية من خريجي العام الماضي ضمن موازنة العام الحالي، وتسهيل صرف رواتبهم بعد إقرار الموازنة.

كما تضمنت طلب صرف رواتب ذوي المهن الطبية والصحية المتأخرة منذ أكثر من عشرة أشهر، بعد ان تمت مباشرتهم وصدرت الأوامر الوزارية بذلك.

وكذلك صرف مخصصات 50% لذوي المهن الطبية والصحية إسوة بأقرانهم من الأطباء وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، وايضا صرف بدل الإعاشة للملاكات الخافرة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية والتمريضية، ورفع مخصصات الملاكات الإدارية والفنية من 30% الى 80%.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية، قريش فازع القصير"، وفقا لنص البيان.

وكانت وزارة الصحة أصدرت، الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، بيانا بشأن دعوات "الجيش الأبيض" للإضراب عن العمل، مبينة أنها تؤكد التزامها منها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم.

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