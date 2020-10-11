الخدمات النيابية تبدي اعتراضها على بناء 'مولات' جديدة في بغداد.. وتوضح

2020/10/11 | 18:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أبدت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، إعتراضها على منح هيئة استثمار بغداد اجازات لبناء مجمعات تجارية وسط العاصمة.





وقال عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي للوكالة الرسمية في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (11 تشرين الأول 2020) :إن "هيئة استثمار بغداد منحت اجازات استثمارية لإنشاء مجمعات تجارية وسط العاصمة، ما زاد الزحام في المدينة لعدم وجود مرائب قريبة تستوعب العجلات".

واضاف، ان " هذه المجمعات التجارية يجب ان تمنح خارج المنطقة السكنية في العاصمة كي لاتسبب زحاما مروريا ويؤدي إلى تأخر وصول الموظفين والعمال إلى مواقع عملهم".

وتابع البخاتي، أن "الهيئة منحت اجازات لإنشاء أربعة "مولات" في منطقة زيونة في نطاق 5 كم مربعة ما تسبب بمشكلة كبيرة في المنطقة وكذلك الحال في منطقة الحارثية والمنصور".

وطالب عضو اللجنة الهيئة "بعدم منح اجازات الاستثمار لانشاء مجمعات تجارية داخل مدينة بغداد "،مؤكدا ،ان" اللجنة ستتابع منع منح الرخص مع هيئة الاستثمار".

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