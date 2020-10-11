2020/10/11 | 18:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الأحد، ضرورة الاهتمام بمخرجات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ذي قار مؤخراً. وقال المكتب الاعلامي لأمانة مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2020)، إن "الغزي أكد على ضرورة الاهتمام بمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة ذي قار مؤخراً، والمباشرة بمتابعة تنفيذ ما ورد فيها من قرارات، لما يبديه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من اهتمام استثنائي بالملف الخدمي لمحافظة ذي قار".

ووجّه الغزي بحسب البيان، خلال لقائه بالوكيل الفني لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، جابر الحساني، وبحضور مدير عام شركة آشور للمقاولات، بـ "فريق متابعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتوجه إلى محافظة ذي قار خلال اليومين المقبلين، للوقوف على أهم العقبات التي تقف أمام إنجاز المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى مراحل متقدمة".

وناقش خلال اللقاء "مشاريع ماء الإصلاح وتأهيل جسر النصر وإنشاء الطريق الحولي لمدينة الناصرية، إضافة إلى عدد من المشاريع الخدمية المتلكئة في أقضية ونواحي المحافظة، التي تشرف عليها الوزارة، وضرورة وضع جداول زمنية محددة لإنهاء تلك المشاريع، لخدمة أهالي المحافظة".

وكلف الأمين العام لمجلس الوزراء - بحسب البيان - "فريقاً خاصاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والدوائر الخدمية في محافظة ذي قار، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوص الملف الخدمي لمحافظة ذي قار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تلاحق تطبيق مخرجات ’جلسة الحكومة’ في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تلاحق تطبيق مخرجات ’جلسة الحكومة’ في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).