علاوي يكتب :الجدوى الاقتصادية لاحياء مفاعل تموز

2020/10/11 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي

طرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي فكرة احياء مفاعل تموز النووي

مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

وتغيير اسمه الى مفاعل السلام،

والحقيقة فقد كان هذا الطرح غريباً لأنه

لا يمكن اع

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