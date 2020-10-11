2020/10/11 | 18:36 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاحد
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تسجيل 2206 اصابات جديدة بفيروس كورونا في
عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات
الـ24 الماضية في إنخفاض ملحوظ بمعدل
المصابين بالجائحة خلال اليومين
الماضيين.
وقالت الوز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتعافون بالعراق اكثر من المصابين بكورونا ..جدول الاصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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