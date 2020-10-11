المتعافون بالعراق اكثر من المصابين بكورونا ..جدول الاصابات

2020/10/11 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاحد

تسجيل 2206 اصابات جديدة بفيروس كورونا في

عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات

الـ24 الماضية في إنخفاض ملحوظ بمعدل

المصابين بالجائحة خلال اليومين

الماضيين.

وقالت الوز

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