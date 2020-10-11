تجديد ذكري الناقد المسرحي العربي الدكتور حسن عطية - أبو الحسن سلام

2020/10/11 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام في تجديد ذكري الناقد الدكتور حسن عطية في سيسيولوجيا المسرج يجد الناقد نفسه أمام مفترق طرق ثلاث اتجاهات نقدية هي بالترتيب المنهجي : - نقد ماقبل الحداثة - نقد الحداثة - نقد مابعد الحداثة ، وهنا يقع الناقد في حيرة من أي منظور ينظر إلي المصنف المسرحي مناط مشروع نقده ( نصا كان أم عرضا مسرحيا أم فيلما سينيمائيا أم إبداعا آخر ) دون أن يخرج من إبطه نظرية نقدية جاهزة ، ودون ......





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