السيوف في مُحرَّم، مظهر من مظاهر تجاوز رجال الدين على القوانين - عادل حبه

2020/10/11 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم أفشين أفشار iran-emrooz.netموقع ترجمة وتلخيص عادل حبهبلغ إنتاج السيوف في محرم هذا العام حدوده القصوى في إيران، وتم عرض شفرات هذه السيوف بمثابة إعلان حرب مفتوحة من قبل بعض رجال الدين ضد القانون والنظام.لقد اختارت الحكمة الجماعية للإيرانيين طريق العقل من أجل دوام الحياة، وعبرت عن هذه الحكمة بطرق مختلفة، بدءاً من عدم المشاركة في الانتخابات وإلى تنظيم المظاهرات وترديد الشعارات ......





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