2020/10/11 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جريس_الهامس دورأوباما في تكريس الإحتلال الفارسي - الروسي 2 - على جدار الثورة رقم : 303لاشك أن رفع أوباما العقوبات عن إيران ورؤوسها مقابل وقف تخضيب الإيرانيوم والآنشطة الذرية الأخرى لمدة عشر سنوات ..وإطلاق يدها طائفياً وعسكرياً في المشرق العربي كله ..وخصوصا في سورية ولبنان بعد إنطلاق إنتصارات الربيع العربي وتفتح براعمه الأولى المبشرة بالتغيير الوطني الديمقراطي تحت راية التحرر الوطني والديمقراطية ..ويؤك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور أوباما في خدمة الإحتلال الفارسي - الروسي -2 على جدار ثورتنا السورية رقم 303 - جريس الهامس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دور أوباما في خدمة الإحتلال الفارسي - الروسي -2 على جدار ثورتنا السورية رقم 303 - جريس الهامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).