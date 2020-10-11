ترتبط بتداخل قوى العرض والطلب.. أوابك ترصد 3 احتمالات لأسعار النفط المستقبلية

2020/10/11 | 18:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكویت - مباشر: قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك)، الیوم الأحد، إن الأسعار المستقبلیة للنفط تتحرك وفق ثلاثة احتمالات ترتبط بتداخل قوى الطلب والعرض في الأسواق.جاء ذلك في دراسة متخصصة صادرة عن (أوابك) بعنوان (أمن …

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