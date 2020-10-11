ملعب الميناء يبصر النور اذار المقبل

2020/10/11 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان ملعب الميناء الرياضي سيبصر النور خلال شهر اذار المقبل.

وقال درجال في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الشركة المنفذة وفقا لحساباتها أكدت ان الملعب سيكتمل بصورة نهائية، شهر اذار من العام المقبل وسيكون جاهزا للافتتاح واستضافة المباريات في محافظة البصرة بصورة مثالية وبدون أي نقص يذكر بمعنى ان التسليم سيكون نهائياً”.

واضاف “اما بخصوص ملعب النجف والملاحظات التي سجلتها الوزارة عليه اثناء زيارتنا له خلال المدة الماضية، فإن الشركة اوضحت انها ستكمل جميع النواقص في غضون ٤٥ يوماً وان الملعب سيتم تسليمه للوزارة في شهر كانون الاول من هذا العام كـ حدٍ أقصى”.

ونوه الى “مطالبته للشركة المنفذة بـ إنجاز الأعمال خلال المدة المحددة وبدقة متناهية توازي ما رصد للمنشات من ميزانيات مالية كبيرة تليق بإسم وسمعة العراق ليكون صرحا رياضياً مهماً ومتكاملاً لاتُستثنى منه اية جزئية من الملعب وملحقاته، يستضيف البطولات المحلية والدولية”.



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