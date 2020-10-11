مبيعات نيسان في الصين تصعد 5.1% في سبتمبر

2020/10/11 | 18:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيّارات، اليوم الأحد، إن مبيعاتها في الصين زادت 5.1%، في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بها قبل عام، لتصل إلى 141 ألفًا و595 سيّارة.

وسوق السيّارات الصينية هي الأكبر في العالم، وينصبّ تركيز نيسان عليها، بينما تكافح لإصلاح مشكلات تعود جذورها إلى خطّة توسّع طموح، كان يقودها الرئيس المُقال للشركة، كارلوس غصن.وسجّلت مبيعات السيّارات في الصين ارتفاعًا لأوّل مرّة منذ نحو عام، بداية من شهر مايو/أيّار، في دلالة على بدء تعافي أكبر سوق للسيّارات في العالم، من تداعيات فيروس كورونا، والحرب التجارية مع الولايات المتّحدة الأميركية.

كانت الحكومة الصينية قد أقرّت إجراءات تحفيز، مثل تخفيضات ضريبة لجذب الزبائن للمعارض، كما تقدّم شركات صناعة السيّارات -التي توقّفت أعمالها في ظلّ تفشّي فيروس كورونا- خصومات كبيرة.

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