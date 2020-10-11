فيديو.. عبد الله الطليحي يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المخل بحساب هيا الشعيبي

2020/10/11 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ دفع الإعلامي والفنان الكويتي عبدالله الطليحي، على الفنانة هيا الشعيبي ، بعد القبض عليها وحبسها ، بتهمة نشر مقطع الفيديو خادش للحياء عبر حسابها على تطبيق سناب شات.وكشف الطليحي ، مفاجأة جديدة ، حول هذا الفيديو ، ونفى ما صرحت به الشعيبي فى التحقيقات إن هاكر سعودي هو من اخترق حسابها، […]

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