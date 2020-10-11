منظمة إنسانية تفتتح مركز صحي في ناحية تل عزير

2020/10/11 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين بعد عودة العشرات من العوائل الايزيدية من مخيمات النازحين في إقليم كردستان الى ناحية تل عزير جنوب جبل شنگال، ولعدم وجود الخدمات والمؤسسات الحكومية وخاصة المركز الصحي، قامت منظمة أبناء سنجار الإنسانية بفتح مركز صحي لإعانة الحالات المرضية في الناحية.“حامو حجي أحمد” مدير منظمة أبناء سنجار الإنسانية تحدث عن …

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