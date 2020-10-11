امانة مجلس الوزراء تبحث تأهيل مطار الناصرية وتدعو للاهتمام بمخرجات جلسة ذي قار الوزارية

2020/10/11 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع السفير الصيني المباشرة بتأهيل مطار الناصرية وبناء (1000) مدرسة موزعة على محافظات العراق.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الغزي بحث مع "سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد، تشانغ تاو، آلية المباشرة بمشروع تأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي، وبناء (1000) مدرسة موزعة على محافظات العراق، من قبل الشركات الصينية".

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن "الجانب العراقي أنهى إعداد التصاميم والمخططات الأساسية بمطار الناصرية، الذي يعد من المشاريع الحيوية والمهمة في محافظة ذي قار، لما تحتويه من مشاريع نفطية وأثرية وسياحية، وتستقطب الزائرين من كافة دول العالم".

واشار الغزي، خلال اللقاء، إلى أن "الجانب العراقي مستعد للمباشرة بعملية التطوير من قبل الشركة الصينية المعنية، بأقرب وقت ممكن".

وأكد على "رغبة الحكومة العراقية، بإشراك الشركات الصينية الرصينة المتخصصة، لبناء (1000) مدرسة نموذجية موزعة موزعة على محافظات العراق، بحسب الأولوية والاحتياج، بالشراكة مع الشركات المحلية، بعد أن أنهى مركز الدراسات الهندسية في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بها".

من جانبه، عبر السفير الصيني، عن "مدى حرص الحكومة الصينية، على مد يد العون في إقامة المشاريع الحيوية داخل العراق في المجالات كافة، ورغبة الشركات الصينية إلى تقديم الدعم والإسناد اللازمين، لإنجاح التعاون الثنائي بين البلدين، والمباشرة بتنفيذ المشاريع".

وعلى صعيد منفصل، دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، الى ضرورة الاهتمام بمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة ذي قار مؤخراً، والمباشرة بمتابعة تنفيذ ما ورد فيها من قرارات، لما يبديه رئيس الوزراء من اهتمام استثنائي بالملف الخدمي لمحافظة ذي قار.

ووجه الغزي، خلال لقائه بالوكيل الفني لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، المهندس جابر الحساني، وبحضور مدير عام شركة آشور للمقاولات، بـ"توجه فريق متابعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إلى محافظة ذي قار خلال اليومين المقبلين، للوقوف على أهم العقبات التي تقف أمام إنجاز المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى مراحل متقدمة".

وبحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء، وناقش الطرفان خلال اللقاء، "مشاريع ماء الإصلاح وتأهيل جسر النصر وإنشاء الطريق الحولي لمدينة الناصرية، إضافة إلى عدد من المشاريع الخدمية المتلكئة في أقضية ونواحي المحافظة، التي تشرف عليها الوزارة، وضرورة وضع جداول زمنية محددة لإنهاء تلك المشاريع، لخدمة أهالي المحافظة".

وكلف الأمين العام لمجلس الوزراء، "فريقا خاصا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والدوائر الخدمية في محافظة ذي قار، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوص الملف الخدمي لمحافظة ذي قار".

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