اكاديمي امريكي: سياسة الضغط التي يمارسها ترامب على ايران لم تحقق اهدافها

2020/10/11 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الاكاديمي الامريكي والاستاذ في كلية السياسة والعلاقات الدولية في جامعة نوتنغهام ،وين ريست ان سياسة الضغط التي تمارسها ادارة ترامب على الجمهورية الاسلامية فشلت ولم تحقق ايا من اهدافها .

ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة / المعلومة / عن ريست قوله إن ” الحملة فشلت في حمل ايران على التوقف عن تقديم الدعم لفصائل المقاومة في اليمن ولبنان او اجبار ايران على وقف عن تخصيب اليورانيوم “.

واضاف ان ” هذه السياسة من قبل الرئيس الامريكي قد تسببت في توترات كبيرة مع الحلفاء الأوروبيين – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة” ، مشيرا الى أنه ” لايستبعد أن يزيد ترامب من التوترات مع إيران أثناء الانتخابات ، لكن الوقت قد فات، الان سيكون هذا أمرًا شفافًا ، ومن المرجح أن يرسمه الديمقراطيون كدليل على ضعف ترامب الانتخابي وليس قوته”.

واوضح أن ” هذه انتخابات مهمة، فالولايات المتحدة مجتمع منقسم بشدة والخلافات قوية للغاية.



في السياسة الخارجية كان ترامب أقل راديكالية في منصبه مما كان يخشى البعض في بداية رئاسته.



لقد سرّع السياسات التي سبقت رئاسته.



وقد زاد من حدة العلاقات مع الحلفاء بشأن التجارة واتهامات بأنهم استغلوا الكرم الأمريكي.



بحسب زعمه ، لا يولي الكثير من الأمريكيين اهتمامًا كبيرًا للسياسة الخارجية ، وبدلاً من ذلك يقيسون الرئيس من حيث النجاح الاقتصادي”.



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