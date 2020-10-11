اربيل تتغلب على نوروز وديا بكرة القدم

2020/10/11 | 18:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباراة اربيل ونوروز يوم الاحد، على ملعب الجامعة بمدينة السليمانية، بنتيجة 2 ـ 1.

سجل لاربيل ميران خسرو و ديار علي، وسجل لنوروز عماد احمد.

ومن المقرر ان يلتقي الفريقان مجددا على ملعب السليمانية يوم الثلاثاء المقبل.

يشار ان مباريات اربيل تأتي استعدادا للدوري الكروي الممتاز.

PUKmedia خاص‌

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