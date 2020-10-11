إصابة 10 مواطنين برصاص جيش الاحتلال في رام الله

2020/10/11 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إصابة عشرة مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم الأمعري في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وفي بيان لها قالت الوزارة إن: “جميع الإصابات والتي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله جميعها وصفت بالطفيفة”.

وعند ظهر اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم الأمعري حيث دارت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والشبان، بحسب “رويترز”.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تعامل مع 53 إصابة خلال هذه المواجهات منها “10 بالرصاص الحي و13 بالمطاط و30 إصابة بالغاز المسيل للدموع”.

وفي الإطار ذاته، قال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت سيدة وشابين قبل انسحابها من المخيم.

وفي المقابل، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال عن اقتحام مخيم الأمعري إن القوات كان تقوم “بنشاط عمليات روتيني” دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



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