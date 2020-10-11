"لكسر الحواجز النفسية".. وفد سوداني غير رسمي يخطط لزيارة إسرائيل

2020/10/11 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وفد سوداني غير رسمي زيارة إسرائيل في نوفمبر المقبل، وسط اتصالات مكثفة تتعلق بتطبيع العلاقات ما بين البلدين.

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