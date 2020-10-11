الموقف الوبائي في إقليم كردستان

2020/10/11 | 19:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأحد، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، و589 إصابة اضافية، و336 حالة شفاء أخرى من فيروس كورونا. وذكرت الوزارة في بيان " تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2020)، ان "الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت كما يلي: أربيل 233، السليمانية 175، كرميان 31، دهوك 130، حلبجة 20".

أما حالات الشفاء فقد بلغت 336 حالة متوزعة في أربيل 110، السليمانية 21، كرميان 22، دهوك 171، حلبجة 12.

فيما سجلت مستشفيات إقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية 24 حالة وفاة في أربيل 6، السليمانية 4، كرميان 2، رابرين 3، دهوك 8، حلبجة 1.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كردستان إلى 55745 إصابة منها شفاء 34880 حالة ووفاة 1992

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