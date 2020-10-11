نجم المنتخب بشار رسن ينتقل إلى قطر القطري

2020/10/11 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت مصادر صحفية قطرية اليوم الاحد (11 تشرين الاول 2020)، أن لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم بشار رسن، لاعب بيرسبوليس الإيراني حاليا وقع على عقد انتقاله إلى صفوفه نادي قطر.

وأشارت المصادر الى انه:"سيكون رسن لاعبا آسيويا في صفوف النادي القطراوي ليحل بديلا للاوزبكي رشيدوف الذي أنهى نادي قطر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وتألق بشار رسن مع بيرسبوليس في منافسات دوري أبطال آسيا التي أقيمت في الدوحة وساهم بشكل كبير في تأهل الفريق الإيراني إلى المباراة النهائية على حساب النصر السعودي.

ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نادي قطر خلال الساعات المقبلة ليبدأ اللاعب مشواره مع الفريق اعتبارا من الجولة الرابعة لدوري النجوم التي تنطلق 22 تشرين الاول الجاري.

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