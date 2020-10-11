صحة كردستان تعلن تسجيل 589 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/10/11 | 19:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأحد، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، و589 إصابة اضافية، و336 حالة شفاء أخرى من فيروس كورونا. وذكرت الوزارة في بيان ” تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت كما يلي: أربيل 233، السليمانية 175، كرميان 31، دهوك 130، حلبجة 20”. أما حالات […]

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