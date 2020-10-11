تأمين صرف رواتب موظفي الاقليم للاشهر المقبلة

2020/10/11 | 19:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت اللجنة المالية النيابية يوم الاحد، لبحث قانون تمويل العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين.

واوضح شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان اللجنة عقدت اجتماعين بشأن تمويل العجز المالي والازمة الاقتصادية، كما ناقشت قانون تمويل العجز المالي الذي جاء بسبب تأخر اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 واستمرار اسعار النفط عند مستويات منخفضة .

واضاف: ان رواتب الموظفين للاشهر المقبلة ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر أيلول المنصرم من تأخير، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة مع محافظ البنك المركزي تناول الازمة المالية وتأمين رواتب الموظفين.

واكد ان تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة يشمل رواتب موظفي اقليم كوردستان، وفق قانون تمويل العجز المالي.

PUKmedia خاص‌

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