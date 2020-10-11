شيخ دلير تؤكد أهمية توفير الحياة الكريمة للفتيات

2020/10/11 | 19:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية، اليوم الاحد، على أهمية توفير الحياة الكريمة للنساء والفتيات، مشيرة الى ان جائحة كورونا انت لها تأثيرات سيئة على حياة ومعيشة النساء.

وقالت ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة والطفل خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، انه وبمناسبة حلول الـ 11 من شهر تشرين الاول، نبارك للفتیات هذه المناسبة، مؤكدة على أهمية توفير حياة كريمة لهن.

واضافت شيخ دلير: انه على الرغم من الحروب المتتالية والتي كانت ضحيتها النساء بشكل رئيسي فإن وباء فايروس كورونا كان له تأثيرات سيئة على حياة ومعيشة النساء بشكل العام وذات اصحاب الأعمال والمشاريع على وجه الخصوص.

وأكدت، على بذل قصارى الجهد لتحسين حياة النساء وإيجاد فرص مناسبة لهن في سوق العمل وايضاً العمل على تشريع قوانين وقرارات مهمه للمحافظة على حياتهن ومكافحة الزواج المبكر واتخاذ كل مايلزم لحماية حقوقهن.

هذا وتحتفل نساء وفتيات العالم في الحادي عشر من تشرين الأول سنويا باليوم العالمي لهن، للتعبير عن سعادتهم لنجاح هذه الفئة والتي تمثل نصف المجتمع.

PUKmedia خاص‌

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