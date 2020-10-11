الصحة النيابية تطالب بفصل المراكز التخصصية الثالثية عن دوائر الصحة

2020/10/11 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية رئيس الوزراء بفصل المراكز التخصصية الثالثية عن دوائر الصحة وإلحاقها بمكتب وزير الصحة .وقال بيان عن اللجنة اليوم :” نُثَمِن عالياً في لجنة الصحة والبيئة النيابية الاجراءات الاخيرة التي تبنَّتها وزارة الصحة بإستقدام الكوادر الطبية الاجنبية المتقدمة في امراض القلب والاوعية الدموية والاختصاصات الاخرى واجراءها العمليات المعقدة ( في […]

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