بعد توقف دام أسبوعين.. وزير النقل العراقي يعلن استئناف الرحلات من والى إيران

2020/10/11 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى إيران.

بيان لوزارة النقل نقل عن الشبلي قوله ان استئناف الرحلات جاء بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل سلطة الطيران الايرانية لتشغيل الرحلات المباشرة من بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس، بدءًا من يوم غد الاثنين، بعد توقف دام نحو أسبوعين بطلب من الجانب الإيراني.

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