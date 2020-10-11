نادال يتوج ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

2020/10/11 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبةُ العبّاسية المقدّسة تنعى الطويرجاوي

نعت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة فقيد المنبر الحسينيّ وناعي الطفّ، السيد جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه) الذي وافته المنيّةُ فجر هذا اليوم الأحد بعد صراعٍ مع المرض، وجاء في نصّ النعي:

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