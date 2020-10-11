المالية النيابية تعلن استعدادها لدعم الحكومة في تأمين الرواتب

2020/10/11 | 19:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، استعدادها لتشريع الواني التي تدعم الحكومة في تأمين رواتب الموظفين.

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