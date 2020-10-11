العمل تطالب رئاسة الوزراء بزيادة رواتب وعدد المشمولين في الرعاية الاجتماعية

2020/10/11 | 19:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي إن "الوزارة قدمت طلباً إلى رئاسة الوزراء لزيادة زيادة سقف الإعانات وعدد الأسر المشمولة في حال تحسن الوضع المالي للبلاد".

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