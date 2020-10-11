2020/10/11 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دورية راجلة تنقذ رجلاً من الإنتحار في دجلة وميسان تلقي القبض على متّهمين بالدكة العشائرية إستهداف رتل للتحالف الدولي بعبوبة ناسفة على الطريق الدولي بغداد – فائز جواد انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي، على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان أن (رتلا كان ينقل […]

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