ثورة في المجال العسكري.. الجيش الأميركي يجرب

2020/10/11 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "تيكسترون" أنها سلمت أولى نماذج المركبة الكهربائية الربوتية القتالية، إلى الجيش الأميركي لتجربتها العام المقبل، وفقا لموقع "ميلتري" المتخصص في الشؤون العسكرية.

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