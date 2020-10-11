رئيس سابق لـ'هيئة النزاهة': الشعب لن يرضى إلا بالإطاحة بفاسدين كبار

2020/10/11 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، الأحد، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد بدأت بداية مبكرة وشجاعة في إنجاز ملاحقات مهمة وفاعلة، فيما أشار إلى أن سقف مطالب الشعب في ملف مكافحة الفساد عال جدا.

وقال العكيلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (11 تشرين الأول 2020) إن "استعانة لجنة مكافحة الفساد بالخبراء والقضاة لن تكون ذات قيمة إلا إذا أنتجت ملاحقات جدية وشجاعة لملفات الفساد الكبرى".

وأضاف، أن "سقف مطالب الشعب العراقي في ملف مكافحة الفساد عال جدا، ولن تتمكن اللجنة من إرضائه إلا بالإطاحة بفاسدين كبار وفتح ملفات كبيرة وتحقيق منجز يشفي الصدور المكلومة من نهب ثروات البلاد وإفلاس الدولة بسبب الممارسات العلنية المستمرة منذ 17 عاما".

وتابع العكيلي، أن "اللجنة التي بدأت بداية مبكرة وشجاعة في إنجاز ملاحقات مهمة وفاعلة نأمل فيها خيرا في الكشف عن ملفات الفساد الكبرى".

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