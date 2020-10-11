بالصور :تعرف على مكان دفن الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي

2020/10/11 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت وكالة نون الخبرية ان الفقيد

الخطيب السيد جاسم الطويرجاوي الذي

توفي فجر اليوم في دولة الكويت سيتم

دفنه في المقبرة الشيرازية داخل الصحن

الحسيني الشريف

وتنشر وكالة نون لقطات مصورة من المكان

الذي س

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