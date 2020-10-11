الامانة العامة للعتبة الحسينية تنعى السيد جاسم الطويرجاوي (نص بيان النعي)

2020/10/11 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت الأمانةُ العامّة للعتبة الحسينية

المقدّسة فقيد المنبر الحسينيّ ، السيد

جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه) الذي وافته

المنيّةُ فجر هذا اليوم الأحد (22 صفر

1442هـ) الموافق لـ(11 تشرين الأوّل 2020م)

بعد صراع

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