نائب رئيس البرلمان ولجنة التعديلات الدستورية فيه يناقشان مقترحات المواطنين

2020/10/11 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأحد، إلى الإسراع في حسم النقاط الخلافية لإجراء التعديلات الدستورية التي تلبي تطلعات الشعب.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (11 تشرين الأول 2020)، أن "النائب الأول لرئيس البرلمان، ترأس اجتماعا "هاما" للجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب لمناقشة طروحات القوى السياسية، والمرسلة من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للجنة وأبرز النقاط الخلافية لمواد الدستور".

وأكد الكعبي بحسب البيان، "ضرورة الإسراع في حسم النقاط الخلافية للجنة وإجراء التعديلات الدستورية التي تلبي تطلعات الشعب"، مشيرا إلى "أهمية توخي الدقة في دراسة المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المقدمة من قبل الكتل السياسية أو المستلمة من قبل المواطنين عبر الموقع والبريد الإلكتروني".





وأضاف، أن "النقاط محل حساسية وتأثير كبير لدى الشارع، ويجب حسمها وفقا لما يلبي آماله، فضلا عن كونها تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية في البلاد".

وتابع، أن "هناك جملة من الأمور يجب الاتفاق عليها، منها مسألة تسهيل مهمة تشكيل الحكومات، وقضية الترشيح والتكليف لرئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل مجالس المحافظات وتقليص أعضائها، وعدد من القضايا التي لا تزال محل نقاش داخل اللجنة".

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