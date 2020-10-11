وزيرة الهجرة تفتتح  مجمع سكني للمهجرين في ميسان

2020/10/11 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتحت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الاحد، مجمع المهجرين السكني في محافظة ميسان.وقال بيان عم مكتب محافظ ميسان أن علي دواي استقبل الوزيرة ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين وعدد من المدراء العامين وناقش معها اوضاع المهجرين والعائدين الى ديارهم واشار الى ان دواي رافق الوزيرة الى حفل افتتاح المجمع السكني الذي […]

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