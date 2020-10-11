مندلي تقرر” الاعتصام المفتوح” وتؤكد: الغاء قرارات النظام السابق اولوية

2020/10/11 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

قرر اهالي ناحية مندلي في ديالى، الاحد، الاعتصام المفتوح وسط الناحية لتحقيق مطاليبهم المشروعة والتي من ابرزها الغاء قرارات النظام السابق.

وقال مراسل /المعلومة/ إن “اهالي مندلي (90كم شرق بعقوبة) خرجوا صباح اليوم في تظاهرة سلمية امام مبنى الادارة المحلية وسط الناحية ثم تم تحويلها الى اعتصام مؤقت لتنفيذ المطاليب لكن الان تم الاتفاق على جعله مفتوحا ودائما والى اشعار اخر لحين تنفيذ كل المطاليب دون استثناء”.

واضاف القيسي،ان”اهم مطالب معتصمي مندلي هي الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المجحفة بحق الاهالي خاصة تحويل مندلي من قضاء الى ناحية بالاضافة الى قرارات أخرى”، لافتا الى ان الاعتصام سيبقا قائم الى حين تنفيذ المطاليب المشروعة”.

وكان اهالي ناحية مندلي خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة بالغاء قرارات النظام السابق ودعم الناحية في الملف الخدمي.



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