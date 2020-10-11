المحكمة الاتحادية تنعى أحد أعضائها

2020/10/11 | 19:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد المحكمة الاتحادية العليا تنعى أحد أعضائها القاضي عبود التميمي الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال”.

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