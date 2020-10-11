بعد التعافي من كورونا .. إبراهيموفيتش جاهز للديربي

2020/10/11 | 19:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

بات النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الايطالي جاهزًا لممارسة كرة القدم من جديد، بعد تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا.

ونشر الهداف السويدي عبر حسابه الرسمي صورة له أثناء مران فريق الروسونيري اليوم، وعلق عليها قائلاً: “هواء منعش”.يذكر أن إبراهيموفيتش غاب عن صفوف فريقه خلال الأيام العشرة الماضية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه أصبح جاهزًا آلان

قبل أيام قليلة على مباراة ديربي ميلانو أمام الجار إنتر ميلان عقب نهاية فترة التوقف الدولي للمنتخبات الحالية مباشرة.

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