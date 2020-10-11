مقتل عراقيين اثنين بمخيم الهول في سوريا

2020/10/11 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في سوريا عن مقتل عراقيين ِ اثنين من نزلاءِ مخيم الهول شمال شرقي البلاد، خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المصادر ان عراقيا قـــُـتل على يد مجهولين وباستخدام سلاح ٍ كاتم ٍ للصوت، بعد يوم واحد من مقتل عراقي ٍ آخر يحمل كنية أبو خطاب كان قد قتل بالطريقة ذاتها.

ومما يجدر ذكره ان إدارة المخيم كانت قد أعلنت في الرابع من الشهر الجاري مقتل لاجئ عراقي من نزلاء المخيم بحادثِ إطلاق ِ نار، في حين شهد المخيم مقتل عراقي اخر في شهر آب الماضي عبر خنقه بسلك كهربائي من قبل مجهولين.

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