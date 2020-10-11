العكيلي: لجنة مكافحة الفساد لن تتمكن من إرضاء الشعب العراقي إلا بإطاحة الفاسدين الكبار

2020/10/11 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، أن سقف مطالب الشعب في ملف مكافحة الفساد عالٍ جداً، مشيرا الى أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد بدأت بداية مبكرة وشجاعة في إنجاز ملاحقات مهمة وفاعلة.

وقال العكيلي إن لجنة مكافحة الفساد لن تتمكن من إرضاء الشعب العراقي إلا بإطاحة الفاسدين الكبار وفتح ملفات كبيرة وتحقيق منجز يشفي الصدور المكلومة من نهب ثروات البلاد وإفلاس الدولة بسبب الممارسات العلنية المستمرة منذ سبعة عشر عاما.

وأكد العكيلي إن استعانة لجنة مكافحة الفساد بالخبراء والقضاة لن تكون ذات قيمة إلا إذا أنتجت ملاحقات جدية وشجاعة لملفات الفساد الكبرى.

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