2020/10/11 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقائق يوفر موقع جديد، Tadata ، الفرصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا لكسب المال عن طريق بيع بياناتهم الشخصية للمعلنين.قررت لجنة حماية البيانات الموافقة على هذه البيانات الشخصية: هل يمكننا بيع معلوماتنا الخاصة؟

تعد شركة Tadata "بالشفافية" و "العدالة" ، بإيرادات "تتراوح من 3 إلى 5 يورو في كل مرة يتم فيها استغلال البيانات".

إنه مقطع صغير يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية.



نرى طالبًا أمام شاشة الكمبيوتر بينما يراقبه رجال يرتدون ملابس سوداء من على المكتب.



يقول مشرف: "إنه يبحث عن رخصة دراجة بخارية ..



اتصل بجميع شركات التأمين مقابل بما لا يقل عن 100 يورو!"

وينتهي المقطع بهذا السؤال: "هل سئمت من قيام عمالقة الإنترنت بجني الأموال من وراء ظهرك؟" " يدعو المستخدم إلى " استعادة السيطرة " أثناء " كسب المال " .



هذا المقطع إعلان لموقع Tadata ، وهو موقع تم إطلاقه في يناير الماضي من 3 إلى 5 يورو في كل مرة يتم فيها استخدام البيانات

تم إنشاؤه من قبل اثنين من المتصلين السابقين ، ألكسندر فاناديا ولوران بوميس ، ويتيح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا فرصة التسجيل لبيع بياناتهم الشخصية للمعلنين.



ومع ذلك ، فإن هذه الفكرة تعارضها بشدة إحدى الجمعيات ، وهي جمعية الإنترنت ، التي نبهت Cnil (اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات). أجرى الأخير التحقيق وقضى بأن الخدمة لم تنتهك اللوائح الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) طالما أن المستخدمين "على علم واضح بنوع البيانات المنقولة وهوية المعلنون المستفيدون " ولديهم خيار إلغاء الاشتراك في أي وقت.



قررت CNIL في 6 أكتوبر إغلاق الإجراءات ضد شركة Tadata دون اتخاذ أي عقوبات.



العدالة الأوروبية تعيد صياغة مجموعة ضخمة من البيانات تعد شركة Tadata "بالشفافية" و "العدالة" ، بإيرادات "تتراوح من 3 إلى 5 يورو في كل مرة يتم فيها استغلال البيانات".



ومع ذلك ، فهي تحدد أن هذا المبلغ "غير مضمون".



"يختار المستخدم ما إذا كان يوافق على الاتصال به على الهاتف أو تلقي رسائل البريد الإلكتروني.



نحن لا نجمع أي بيانات على هاتفه الخلوي.



نقوم بنشر الاستبيانات في الموقع ويجيب عليها إذا رغب في ذلك.



هذه البيانات فقط هي التي يُرجح بيعها للمعلنين "، كما يؤكد لوران بوميس.



يستهدف الموقع الشباب الذين قد يكونون مهتمين بالأجور المنخفضة.



وبسرعة الانطلاق ، يعتقد أنه يستطيع التبرع بـ "30 إلى 40 يورو شهريًا" لأولئك المسجلين.

تظل جمعية الإنترنت معادية للخدمة ، لأنها تعتبر أن البيانات الشخصية يجب أن تظل "غير قابلة للتصرف" ، تمامًا كما يُحظر في فرنسا بيع الأعضاء.



يعتقد نيكولاس تشاجني ، رئيس الجمعية ، أيضًا أن هذه الخدمة يمكن أن "تخلق حالة من عدم التماثل": سيتمكن أغنى الأشخاص من حماية خصوصيتهم بينما سيتم دفع الأكثر خطورة لبيع بياناتهم.



على العكس من ذلك ، فإن الجيل الحر أكثر ملاءمة.



ويرى أن مستخدم الإنترنت يجب أن يعتبر صاحب بياناته.



يؤكد ماكسيم الصبيحي ، مدير مركز الأبحاث هذا ، "اليوم ، تبيع المنصات الكبيرة بالفعل البيانات الشخصية لمستخدميها" .



لذلك يجب أن يكون مستخدمو الإنترنت قادرين على التفاوض على السعر ومنح ترخيص لاستخدامهم أو رفضه.



"

هل يجب أن تنتمي بياناتنا إلينا؟

في الواقع ، للخدمة التي تقدمها Tadata فضيلة واحدة: فهي تمكن الشباب من إدراك قيمة بياناتهم وحقيقة بيعها الآن عدة مرات.



ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانوا مستعدين لتلقي وابل من مقترحات الأعمال الإضافية ، ما هو الوضع الحقيقي لهذه البيانات التي ننتجها في كل مرة نتصفح فيها الإنترنت ، وخاصة من يمكنه الاستفادة منها.

عن صحيفة LA CROIX الفرنسية

PUKmedia إعداد وترجمة زيد محمود‌

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